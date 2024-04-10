Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Сарочка 3 раза на Привоз бегала

Анекдот дня: как Сарочка 3 раза на Привоз бегала

С добрым утром и хорошего настроения! А тем, у кого оно не очень хорошее, настоятельно советуем срочно это исправить – утренней зарядкой, бодрящим кофе с вкусняшками, ну и, конечно же, «зарядившись» порцией одесского юмора.

Признавайтесь: как часто посещаете наш Привоз? Но в любом случае до героини нашего сегодняшнего анекдота вам еще, ох, как далеко!..

– Сарочка, вот гляжу я на вас и удивляюся. Вы же уже третий раз за час бегаете на Привоз. А зачем?
– Та я похудеть решила!
– ???
– Та за диетой бегаю!
– А зачем 3 раза?
– Та с одной диетой не наедаюся. Поэтому худею таки сразу по трем!

Сара и Привоз

На Привозе, анекдот

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