Анекдот дня: як треба торгувати на Привозі

Доброго ранку, одесити! Головне на Новий рік – це, звичайно, накрити стіл. Ось тільки дотримуватись традиції стає все складніше, адже ціни не стоять на місці. Особливо це відчувається перед святами. Але в Одесі можуть продати будь-який товар. Про це наш традиційний ранковий анекдот.
— Фімо, скажіть мені, що цукор на Привозі таки подорожчав?
— О вей, Семо, таки ніхто не купує.
— Так ви почнете продавати його у дрібній розфасовці, наприклад, чайними ложками.
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