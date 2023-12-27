Анекдот дня: як треба торгувати на Привозі

Анекдот дня: чому не спить дитина Борі Доброго ранку, одесити! Ще п’ять днів – і зустрічаємо найяскравіше свято! Ви вже обрали подарунки для дітей? Пам’ятайте, що новорічні свята для наших чад – це справжні дива і очікування у них дуже великі! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Ізя їсть вареники Всім привіт і, можна сказати, зі святом, з новим (якщо можна так сказати) Різдвом! Адже як би там не було, а чим більше свят, тим краще, правда? А для ще більш святкового настрою ось вам трохи одеського гумору. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Софія Давидівна та «Київстар» Ранок добрий, Одесо, і з неділею! Сподіваємося, що ніхто сьогодні не зіпсує нам вихідного дня і без будь-яких форс-мажорів обійдеться. Ну а розпочати день на позитиві вам допоможе наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як в Одесі штучну ялинку віддавали Доброго ранку, одесити! Усіх із початком передсвяткових вихідних. Новорічні свята на носі, в будинках пахне хвоєю та мандаринами, дух Різдва вже зовсім поряд. І сьогодні наш ранковий анекдот про передсвяткову метушню: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ