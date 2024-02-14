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Анекдот дня: страшне прокляття тітки Сари

Анекдот дня: страшне прокляття тітки Сари

Усім привіт і гарного дня! Робочий тиждень повільно, але вірно підходить до свого екватора, і отже, розслаблятися ще рано. А тим, у кого сили вже закінчуються, напевно допоможе чашка кави, що бадьорить, і порція гумору від “Одеського життя”.

…Так, час летить швидко: ще трохи – і скоро літо. А літо – це пляж і всі справи. А “всі справи” (принаймні, в цьому впевнені багато прекрасних дам) – це гарна фігура. І дехто вже сідає на дієту… Але тільки ось ті, кому не пощастило зіткнутися з героїнею нашого сьогоднішнього анекдоту, напевно задумаються… Судіть самі:

Страшне прокляття тітки Сари:

– Щоб ти рік сиділа на дієті, а потім твій Додік пішов від тебе до товстої!

Літо та схуднення

Жіночі мрії

Схуднення та дієта

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Редакція ПРОФІЛЬ

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