Анекдот дня: страшне прокляття тітки Сари

Усім привіт і гарного дня! Робочий тиждень повільно, але вірно підходить до свого екватора, і отже, розслаблятися ще рано. А тим, у кого сили вже закінчуються, напевно допоможе чашка кави, що бадьорить, і порція гумору від “Одеського життя”.
…Так, час летить швидко: ще трохи – і скоро літо. А літо – це пляж і всі справи. А “всі справи” (принаймні, в цьому впевнені багато прекрасних дам) – це гарна фігура. І дехто вже сідає на дієту… Але тільки ось ті, кому не пощастило зіткнутися з героїнею нашого сьогоднішнього анекдоту, напевно задумаються… Судіть самі:
Страшне прокляття тітки Сари:
– Щоб ти рік сиділа на дієті, а потім твій Додік пішов від тебе до товстої!
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