Анекдот дня: як правильно робити дамі компліменти

І ще: не забувайте радувати своїх половинок і частіше казати їм різні приємні слова. Не знаєте, які? Запитайте у героя нашого сьогоднішнього анекдоту:

– Яша, якщо жінка гарна, скажи їй, що вона розумна.

– А якщо вона розумна?

– Якщо вона розумна, скажи їй, що вона гарна.

– А якщо вона і гарна, і розумна?

– Ну, у цьому випадку навіть не сумнівайтеся, кажіть, що вона схудла!

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