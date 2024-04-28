Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як правильно робити дамі компліменти

Анекдот дня: як правильно робити дамі компліменти

Всім привіт (ну, чи шалом – кому як більше подобається)! Відмінного вам недільного дня і нехай враження від нього у вас залишаться найсприятливіші! А щоб усе було зовсім добре, ось вам порція одеського гумору.

І ще: не забувайте радувати своїх половинок і частіше казати їм різні приємні слова. Не знаєте, які? Запитайте у героя нашого сьогоднішнього анекдоту:

– Яша, якщо жінка гарна, скажи їй, що вона розумна.
– А якщо вона розумна?
– Якщо вона розумна, скажи їй, що вона гарна.
– А якщо вона і гарна, і розумна?
– Ну, у цьому випадку навіть не сумнівайтеся, кажіть, що вона схудла!

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