Анекдот дня: чим Сарочка вирішила порадувати Сьому

Одеса. Привоз. Рибний ряд. Дві жінки: одна торгується за ціну на бичка, інша, відповідно, його продає:

— А що, у вас бичок свіжий, ще живий?

— Ні, він уже помер, — філософськи і з гідністю відповідає інша.

— То-то я дивуюся на ціну. Ви йому на похорон збираєте?

*****

В одеському магазинчику:

— Ви мене образили! Візьміть свої слова назад!

— Мадам, назад не беремо. Можу вам тільки обміняти.

*****

Одеська пара. Вона йому каже:

— Сьома, я тебе зараз зроблю шалено щасливим!

— Сарочка… мені тебе буде дуже не вистачати…

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