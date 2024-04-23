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Анекдот дня: чим Сарочка вирішила порадувати Сьому

Анекдот дня: чим Сарочка вирішила порадувати Сьому

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!

Одеса. Привоз. Рибний ряд. Дві жінки: одна торгується за ціну на бичка, інша, відповідно, його продає:

— А що, у вас бичок свіжий, ще живий?

— Ні, він уже помер, — філософськи і з гідністю відповідає інша.

— То-то я дивуюся на ціну. Ви йому на похорон збираєте?

*****

В одеському магазинчику:

— Ви мене образили! Візьміть свої слова назад!

— Мадам, назад не беремо. Можу вам тільки обміняти.

*****

Одеська пара. Вона йому каже:

— Сьома, я тебе зараз зроблю шалено щасливим!

— Сарочка… мені тебе буде дуже не вистачати…

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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