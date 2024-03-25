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Анекдот дня: як Ізя дамі сэрдце пропонував

Анекдот дня: як Ізя дамі сэрдце пропонував

Ранок добрий, Одеса та одесити! Або навіть так: нехай воно стане для всіх нас добрим, незважаючи і незважаючи ні на ночі «шахедні», ні на блекаути ймовірні…

І тому не змінюватимемо нашої доброї традиції і таки почнемо цей день з хвилинки доброго одеського гумору:

– Ізя, ви такий лицар, шо боже мій! Моє серце тане, як морозива скумбрія, коли я стежила за ваше геройство! Я плачу зі своїх очей сльозами замилування! Ізя, не намагайтеся обійняти міні всю за один раз, міні багато. Шо? Ви пропонуєте міні ваше серце? Боже ж мій, ось тих слів, які я чекала, не уточнюватимемо скільки десятків років! Я згодна! Стояти!!! Що означає: «я повинен подумати?»
Ізя, чому ви раптом відразу зблідли вашою зовнішністю? Ви що, хотіли запропонувати міні серце без руки, у неповному комплекті?
Такі, Ізя, шо я вам скажу – цей гешефт вам не обломиться, навіть і не намагайтеся казати на цьому свої надії!
Люди! Будьте свідками за мою ненавмисну радість – Ізя хоче на мені всіляко офіційно поєднатися!

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