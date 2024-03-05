Анекдот дня: чому Сема співчуття приймає

Ранок добрий, Одесо, і з весняним днем усіх вас (і нас)! І нехай цей день виявиться легким та в усіх відношеннях вдалим.
А що нас усім із ранку не завадить? Правильно: зарядитись позитивом за допомогою одеського анекдоту!
– Сема! Прийми мої співчуття!
– А що сталося?
– Я купив своїй Софочці норкову шубу!
– А я тут до чого?
– Вона завтра йде до твоєї Фірі в гості!
Ще більше анекдотів тут:
- Як одеситка «Мерседес» продавала;
- Шо Фіра знає за моду;
- Чому багаті живуть довше?
- Що може Сема;
- Чому шлюб Жори та Софочки приречений.
Карикатури Євгена Крана