Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чому Сема співчуття приймає

Анекдот дня: чому Сема співчуття приймає

Ранок добрий, Одесо, і з весняним днем усіх вас (і нас)! І нехай цей день виявиться легким та в усіх відношеннях вдалим.

А що нас усім із ранку не завадить? Правильно: зарядитись позитивом за допомогою одеського анекдоту!

– Сема! Прийми мої співчуття!
– А що сталося?
– Я купив своїй Софочці норкову шубу!
– А я тут до чого?
– Вона завтра йде до твоєї Фірі в гості!

Карикатура про подруг

Як справи у подруги, карикатура

У білки шуба є, карикатура data-lazy-srcset=

Ще більше анекдотів тут:

Карикатури Євгена Крана

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