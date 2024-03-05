Анекдот дня: чому Сема співчуття приймає

Анекдот дня: що пишуть на асфальті в одеському дворику Привіт, Одесо, і стійкі незламні одесити!.. Так, непростими видалися для нас ці вихідні… Але все ж таки не забуватимемо про те, що наш невичерпний одеський гумор – це теж зброя, і досить сильна, проти всілякої нечисті ворожої яка хоч і намагається нам загрожувати, але нічого в неї не вийде! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Циля наліво ходила Всім привіт і доброго ранку! Ах, так: і з першим днем весни! Сподіваємося, принаймні, що для вас цей весняний ранок таки добрий і бажаємо такого доброго і успішного дня. А щоб цей день був ще успішнішим, почніть його з нашого традиційного одеського анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чим хороший день народження 29 лютого Привіт, безжурні одесити та гарного всім дня! Ну а як же йому не бути добрим – адже це останній день зими, а завтра вже весна! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ