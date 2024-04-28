Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как правильно делать даме комплименты

Анекдот дня: как правильно делать даме комплименты

Всем привет (ну, или шалом – кому как больше нравится)! Отличного вам дня воскресного и пусть впечатления от него у вас останутся самые благоприятные! А чтобы все было уж совсем хорошо, вот вам порция одесского юмора.

И еще: не забывайте радовать своих половинок и чаще говорить им разные приятные слова. Не знаете какие? Спросите у героя нашего сегодняшнеоо анекдота:

– Яша, если женщина красивая, скажи ей, шо она умная.
– А если она таки умная?
– Если она умная, скажи ей, шо она красивая.
– А если она и красивая, и умная?
– Ну, в этом случае даже не сомневайтесь, говорите, шо она похудела!

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