Анекдот дня: как правильно делать даме комплименты

И еще: не забывайте радовать своих половинок и чаще говорить им разные приятные слова. Не знаете какие? Спросите у героя нашего сегодняшнеоо анекдота:

– Яша, если женщина красивая, скажи ей, шо она умная.

– А если она таки умная?

– Если она умная, скажи ей, шо она красивая.

– А если она и красивая, и умная?

– Ну, в этом случае даже не сомневайтесь, говорите, шо она похудела!

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