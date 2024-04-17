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Анекдот дня: з ким таки одружується Яша Циперович?

Анекдот дня: з ким таки одружується Яша Циперович?

Усім привіт і з добрим (сподіваємося) ранком! Гадаємо, всі сьогодні чудово виспалися і готові до нових трудових звершень. А щоб не тільки ранок, а й весь день видався бадьорим і позитивним, ловіть порцію одеського гумору. І вже повірте: він підбадьорить не менше за каву!..

У будинок до Рабиновича приходить молодий чоловік Яша Циперович:
– Соломоне Марковичу, таки я прошу у вас руки вашої дочки. І роблю я це не тому, що Ви власник банку, страхової компанії та пароплавства, а тому, що я люблю вашу дочку більше за все моє життя.
– Добре, добре, молодий чоловік. І яку ж із трьох моїх дочок ви хочете взяти за дружину?
– Так, знаєте, Соломон Маркович, мені загалом все одно.

Анекдот про Сарочку

***

– Сарочко, люба! Я таки порахував свої витрати на весілля і порівняв їх із вартістю твого приданого…
– І що вийшло, Абрашо?
– Такі вийшло, що я одружився виключно з любові!

Анекдот про Беню

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