Анекдот дня: з ким таки одружується Яша Циперович?

У будинок до Рабиновича приходить молодий чоловік Яша Циперович:

– Соломоне Марковичу, таки я прошу у вас руки вашої дочки. І роблю я це не тому, що Ви власник банку, страхової компанії та пароплавства, а тому, що я люблю вашу дочку більше за все моє життя.

– Добре, добре, молодий чоловік. І яку ж із трьох моїх дочок ви хочете взяти за дружину?

– Так, знаєте, Соломон Маркович, мені загалом все одно.

***

– Сарочко, люба! Я таки порахував свої витрати на весілля і порівняв їх із вартістю твого приданого…

– І що вийшло, Абрашо?

– Такі вийшло, що я одружився виключно з любові!

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