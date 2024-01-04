Анекдот дня: що треба Софі для заміжжя

Анекдот дня про Ізю та його тещу Доброго ранку, одесити! Продовжуємо серію новорічних анекдотів, застілля та гостей. Сподіваємося, що до своїх гостей ви були більш прихильні ніж Ізя до тещі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: яка акція розпочинається 1 січня Доброго ранку, дорогі одесити! Ми пережили 31 грудня, шахедну ніч і навіть 1 січня. Тому настав час закінчувати спустошувати холодильник і вриватися в цей робочий тиждень. А “Одеське життя” за традицією підіймає настрій ранковим анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що подарувала Циля Моне на Новий рік Ну що, дочекалися, одесити? Ось він – 2024-й, своєю персоною до нас завітав! І сподіватимемося, що всі наші мрії і побажання цього року точно збудуться. І незважаючи на всі ворожі підступи, давайте не будемо сумувати і втрачати бадьорість духу. І тоді вже точно нас не здолатиме. І тому й у новому році ми продовжуємо стару добру традицію – розпочинати день із одеського анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот про таємницю Рабіновича З останнім днем року, що минає, одесити! Передноворічний настрій, м’яко кажучи, не надто. Наші сусіди продовжують терор, сіючи жах та паніку. “Одеське життя” взяло на себе сміливість трохи розбавити сірі думки традиційним ранковим анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ