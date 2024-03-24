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Анекдот дня: тітка Соня і чиясь нахабна фізіономія

Анекдот дня: тітка Соня і чиясь нахабна фізіономія

Доброго ранку, Одесо! Незважаючи на те, що часи зараз непрості, закликаємо вас не сумувати і цей день недільний із позитиву розпочинати. Наприклад, із нашого одеського анекдоту.

А сьогодні ми пропонуємо вашій увазі навіть не анекдот як такий, а цілу жалісливу історію:

Одесітка тітка Соня голосно і відчайдушно волає:
– Марику, йди сюди! Іди сюди, мама хоче подивитися на тебе. Іди, я знаю, що ти вдома, я чую твій парфум. Це запах безсоромної фізіономії… Іди сюди, шматок непорозуміння… Іди й розкажи мамі іде ділося твоє сумління… Я стоку сил поклала даремно… Іди сюди, паразит! Я стоку вмовляла цю Цилю… за її фіфу, а ти навіть не захотів на неї дивитися… Іди сюди… іди сюди мій солоденький. мій золотий хлопчик… Не потрібна нам ця іноземна замухришка… Так, мій золотий, нам подавай цю місцеву з підворіття. Шо ти в ній знайшов… Ну йди, я поцілую твою волохату мордочку….
…І, почувши лагідні нотки в голосі господині, з-під дивана виліз кіт. Нахабний, товстомордий, але шикарний, дуже самовдоволений і впевнений у собі.
– Ти мій золотий, іди мама тебе нагодує…

Як кіт проводить день data-lazy-srcset=

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