Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Изя даме сэрдце предлагал

Анекдот дня: как Изя даме сэрдце предлагал

Утро доброе, Одесса и одесситы! Или даже так: пускай оно станет для всех нас добрым, несмотря и не взирая ни на ночи «шахедные», ни на блэкауты вероятные…

И посему не будем изменять нашей доброй традиции и таки начнем этот день с минутки доброго одесского юмора:

– Изя, ви такой рыцарь, шо боже мой! Мое сэрдце тает, как мороженая скумбрия, когда я смотрела за ваше геройство! Я плачу из своих глаз слезами восхищения! Изя, не пытайтесь обнять мине всю за один раз, мине много. Шо? Ви предлагаете мине ваше сэрдце? Боже ж мой, вот тех слов, которые я ждала не будем уточнять сколько десятков лет! Я согласна! Стоять!!! Шо значит: «я должен подумать?»
Изя, почему ви вдруг сразу побледнели вашей внешностью? Ви что, хотели предложить мине сэрдце без руки, в неполном комплекте?
Таки, Изя, шо я вам скажу – этот гешефт вам не обломится, даже и не пытайтесь баюкать на этом свои надежды!
Люди! Будьте свидетелями за мою нечаянную радость – Изя хочет на мне всячески официально сочетаться!

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