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Анекдот дня про Ізю та його тещу

Анекдот дня про Ізю та його тещу

Доброго ранку, одесити! Продовжуємо серію новорічних анекдотів, застілля та гостей. Сподіваємося, що до своїх гостей ви були більш прихильні ніж Ізя до тещі.

Приїхала Роза Марківна до зятя та доньки на новорічні свята у гості.

Зять запитує:

– Мамо, а Ви до нас надовго?

– Поки не набридну, Ізенько.

– І шо, навіть чаю не поп’єте?

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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