Анекдот дня: що сталося у парку Шевченка?

Незважаючи на те, що до наступних вихідних ще кілька днів, зовсім не обов’язково чекати їх, щоб здійснити невелику прогулянку в парку і, як знати, може бути і познайомитися з кимось… Хоча герою нашого сьогоднішнього анекдоту, здається, у цій справі не пощастило:

– Уявляєш, Жора, вчора я зустрів у парку Шевченка чарівну бiлявку, яка прогулювала собачку. Я їй кажу для початку: «У вас таки дивовижний песик! Я вже багато років мрію мати такого ж!»

– І що ж сталося далі?

– Вона залишила мені свою двірню і пішла.

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