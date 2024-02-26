Анекдот дня: що сталося у парку Шевченка?

Привіт, безжурні і, головне, стійкі одесити! Вихідні пройшли вдало? Настрій позитивний?.. Ну, а ще більш позитивним його вам гарантовано зробить наш ранковий одеський анекдот!
Незважаючи на те, що до наступних вихідних ще кілька днів, зовсім не обов’язково чекати їх, щоб здійснити невелику прогулянку в парку і, як знати, може бути і познайомитися з кимось… Хоча герою нашого сьогоднішнього анекдоту, здається, у цій справі не пощастило:
– Уявляєш, Жора, вчора я зустрів у парку Шевченка чарівну бiлявку, яка прогулювала собачку. Я їй кажу для початку: «У вас таки дивовижний песик! Я вже багато років мрію мати такого ж!»
– І що ж сталося далі?
– Вона залишила мені свою двірню і пішла.
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