Анекдот дня: про достоїнства Розочки та нові вимоги до чоловіків

Ранок добрий, одесити, і гарного всім недільного дня: в міру теплого, але не спекотного і бажано зі світлом, та ще й без тривог… І побажаємо вам сьогодні частіше радувати своїх близьких, можливо, і простими, але приємними подарунками, а також звичайнісінькою увагою.
І, як водиться, пропонуємо розпочати цей день із порції доброго одеського гумору.
***
Мати-єврейка лає сина:
– Ось, дивись, Розочка – відмінниця, вже в кіно знімається, а ти-балбес!
– Мамо, ну шо за дурниці Ви кажете… взагалі-то Розочка знімається в порно!
– Ой вей, ви таки подивіться на цього поца! Не нудь мені на нерви, ну не всім же в театрі грати…
***
– Сема, що племіннику на день народження подаруємо?
– А давай подаруємо йому жінку гумову!
– Ти з глузду з’їхав! Він же такий хлопчик інтелігентний!
– А ми їй окуляри одягнемо…
***
– Знаєш Фіра, у міні останнім часом зовсім інші вимоги до чоловіків. Головне, щоб він був добрий, ніжний і таки не дурний… Як ти думаєш, залишилися ще такі банкіри?
А тут ще трохи одеського гумору: