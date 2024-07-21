Анекдот дня: про достоїнства Розочки та нові вимоги до чоловіків

І, як водиться, пропонуємо розпочати цей день із порції доброго одеського гумору.

***

Мати-єврейка лає сина:

– Ось, дивись, Розочка – відмінниця, вже в кіно знімається, а ти-балбес!

– Мамо, ну шо за дурниці Ви кажете… взагалі-то Розочка знімається в порно!

– Ой вей, ви таки подивіться на цього поца! Не нудь мені на нерви, ну не всім же в театрі грати…

***

– Сема, що племіннику на день народження подаруємо?

– А давай подаруємо йому жінку гумову!

– Ти з глузду з’їхав! Він же такий хлопчик інтелігентний!

– А ми їй окуляри одягнемо…

***

– Знаєш Фіра, у міні останнім часом зовсім інші вимоги до чоловіків. Головне, щоб він був добрий, ніжний і таки не дурний… Як ти думаєш, залишилися ще такі банкіри?

А тут ще трохи одеського гумору: