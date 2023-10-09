Анекдот дня: Софочка прекрасна, як…

Доброго ранку, Одесо! Ну що – справдилися наші прогнози? Адже вчорашній день видався спокійним і майже безтривожним. Ну, хіба що погода трохи підвела… Так на те вона й осінь, щоб холодом та дощами іноді нас «радувати». І побажаємо ми сьогодні всім, щоб ось це ось виявилося найбільшою нашою неприємністю!
Отже – прокидаємося, п’ємо каву і на роботу збираємось. А тим, у кого сьогодні вихідний, добре відпочити. Але й тим і інші не вміщують зарядитися одеським анекдотом, правда?
– Софочка, ви прекрасні, як цей букет!
– А може, я прекрасна, як це діамантове кольє?
– Ні, як цей букет!
Ще більше цікавих одеських анекдотів:
- Шо купила Софа на Привозі;
- Як Хаїм зрозумів , що Сара створена для нього;
- Коротко про сімейне життя Софочки та Моні;
- Кому призначений букет квітів від Борі?
- Яша та Софочка прийшли в кафе…