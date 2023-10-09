Анекдот дня: Софочка прекрасна, як…

Доброго ранку, Одесо! Ну що – справдилися наші прогнози? Адже вчорашній день видався спокійним і майже безтривожним. Ну, хіба що погода трохи підвела… Так на те вона й осінь, щоб холодом та дощами іноді нас «радувати». І побажаємо ми сьогодні всім, щоб ось це ось виявилося найбільшою нашою неприємністю!

Отже – прокидаємося, п’ємо каву і на роботу збираємось. А тим, у кого сьогодні вихідний, добре відпочити. Але й тим і інші не вміщують зарядитися одеським анекдотом, правда?

– Софочка, ви прекрасні, як цей букет!

– А може, я прекрасна, як це діамантове кольє?

– Ні, як цей букет!

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