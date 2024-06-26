Анекдот дня: про мамине занепокоєння та бурхливі курортні романи

І вже за доброю традицією, що склалася, давайте почнемо новий день з порції одеських анекдотів:

– Розочко, золотце моє, не дозволяй Леві приходити до тебе! Мене, як мати, це ж дуже турбує. Якщо він не перестане ходити до тебе, мама таки матиме інфаркт!

– Ой вей, мамо, я сама ходитиму до Леви. Нехай інфаркт буде у його мами.

***

Рабиновичу, а чому ви з Софочкою розлучилися?

– Та розумієте, вона два місяці нила на тему «Ти мене не любиш».

– І таки шо?

– Такі переконала.

***

– Сонечко, таки кажуть, що коли Ви їздите на курорт, то маєте там бурхливі романи?

– Ой, Хаєчко, та я вас благаю, які там бурхливі романи?! Якщо у мене гроші в бюстгальтері заховані!!!

Мало анекдоту? Такі вам сюди: