Анекдот дня: що може Сема

Доброго ранку, безжурні одесити! Пропонуємо розпочати день з анекдоту від «Одеського життя», щоб налаштуватися на позитивний та плідний вівторок.
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Всім привіт! Сподіваємося, що вихідні ви провели таки з користю і готові до нових трудових звершень. А ми в свою чергу завжди готові радувати вас одеськими анекдотами заради підняття настрою та позитиву на майбутній день.
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Студентка Одеського театрально-мистецького професійного коледжу, волонтерка та співачка Каріна Кардаш отримала Національну Премію «Скарб Нації-2023» у номінації «Молоде покоління».
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Привіт, безжурні одесити! Недільний день, як відомо, – час відпочинку від праць праведних. Так що відпочиваємо з чистою (ну, сподіваємося) совістю і набираємось сил перед новим трудовим тижнем. Ну, і традиції нашої не зраджуємо і з анекдоту від «Одеського життя» ранок починаємо.
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Доброго ранку, одесити! Настали вихідні, які можна присвятити рідним людям, близьким друзям та улюбленим заняттям. “Одеське життя” дарує вам ранкову дозу позитиву – не розгубіть її до наступного випуску ранкового анекдоту.
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