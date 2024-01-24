Анекдот дня: що може Сема

Анекдот дня: чому сумує Моня Доброго ранку, безжурні одесити! Пропонуємо розпочати день з анекдоту від «Одеського життя», щоб налаштуватися на позитивний та плідний вівторок. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Рабінович мільйонером став Всім привіт! Сподіваємося, що вихідні ви провели таки з користю і готові до нових трудових звершень. А ми в свою чергу завжди готові радувати вас одеськими анекдотами заради підняття настрою та позитиву на майбутній день. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як розважаються в одеському дворику Привіт, безжурні одесити! Недільний день, як відомо, – час відпочинку від праць праведних. Так що відпочиваємо з чистою (ну, сподіваємося) совістю і набираємось сил перед новим трудовим тижнем. Ну, і традиції нашої не зраджуємо і з анекдоту від «Одеського життя» ранок починаємо. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ