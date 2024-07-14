Анекдот дня: про бідність по-одеськи

Ступінь одеської бідності – немає грошей – зовсім немає грошей – треба міняти долари.

***

Приходить старий єврей до нотаріальної контори:

– Я складаю завіт, можете мене проконсультувати?

– Так, звичайно.

– «Нікому» та «ніхрена» разом пишеться чи окремо?

***

– Фіма, обережно заїжджай у двір, там же бігають ці наволочі – наше майбутнє…

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