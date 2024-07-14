Анекдот дня: про бідність по-одеськи

Привіт, одесити і всі, хто приєднався до таких! Всім гарної неділі та чудового настрою! І нехай ніхто і ніщо вам його не зіпсує. Жарко, та ще й світла немає? Вирушаємо на пляж, але насамперед заряджаємося традиційною порцією позитиву від «Одеського життя».
Ступінь одеської бідності – немає грошей – зовсім немає грошей – треба міняти долари.
***
Приходить старий єврей до нотаріальної контори:
– Я складаю завіт, можете мене проконсультувати?
– Так, звичайно.
– «Нікому» та «ніхрена» разом пишеться чи окремо?
***
– Фіма, обережно заїжджай у двір, там же бігають ці наволочі – наше майбутнє…
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