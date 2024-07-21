Анекдот дня: о достоинствах Розочки и новых требованиях к мужчинам

И, как водится, предлагаем начать этот день с порции доброго одесского юмора.

***

Мать-еврейка ругает сына:

– Вот, смотри, Розочка – отличница, уже в кино снимается, а ты-балбес!

– Мама, ну таки шо за глупости Вы говорите… вообще-то Розочка снимается в порно!

– Ой вэй, вы таки посмотрите на этого поца! Не тошни мне на нервы, ну не всем же в театре играть…

***

– Сёма, шо племяннику на день рождения подарим?

– А давай подарим ему женщину резиновую!

– Ты с ума сошел! Он же такой мальчик интеллигентный!

– А мы ей очки наденем…

***

– Знаешь Фира, у мине последнее время совсем другие требования к мужчинам. Главное, шоб он был добрый, нежный и таки не глупый… Как ты думаешь, остались ещё такие банкиры???

А здесь таки еще немного одесского юмора: