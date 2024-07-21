Анекдот дня: о достоинствах Розочки и новых требованиях к мужчинам

Анекдот дня: о достоинствах Розочки и новых требованиях к мужчинам

Утро доброе, одесситы, и хорошего всем воскресного дня: в меру теплого, но не жаркого и желательно со светом и еще и без тревог… И пожелаем вам сегодня чаще радовать своих близких может быть и простыми, но приятными подарками, а также самым обычным вниманием.

И, как водится, предлагаем начать этот день с порции доброго одесского юмора.

***
Мать-еврейка ругает сына:
– Вот, смотри, Розочка – отличница, уже в кино снимается, а ты-балбес!
– Мама, ну таки шо за глупости Вы говорите… вообще-то Розочка снимается в порно!
– Ой вэй, вы таки посмотрите на этого поца! Не тошни мне на нервы, ну не всем же в театре играть…

***
– Сёма, шо племяннику на день рождения подарим?
– А давай подарим ему женщину резиновую!
– Ты с ума сошел! Он же такой мальчик интеллигентный!
– А мы ей очки наденем…

***
– Знаешь Фира, у мине последнее время совсем другие требования к мужчинам. Главное, шоб он был добрый, нежный и таки не глупый… Как ты думаешь, остались ещё такие банкиры???

Мужчина мечты: анекдот

А здесь таки еще немного одесского юмора:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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