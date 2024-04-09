Анекдот дня: найкращий подарунок чоловікові

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
— Моня, і що ти подарував своїй Цілі на Новий рік?
— Шубу.
— Ти скажи! А вона тобі що подарувала?
— Як завжди… Ще один найкращий рік свого життя!
*****
— Сарочко, я вирішив, що більше ніколи не буду з тобою сваритися!
— Ні, ви подивіться на нього, він вирішив… А в мене ти запитав?!
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— Моня, я віддала твої джинси нашому сусідові…
— Це ще на честь чого?!
— Ну вони все одно тобі не подобалися…
— Так і що? Давай тепер віддамо сусідові твою маму…
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