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Анекдот дня: найкращий подарунок чоловікові

Анекдот дня: найкращий подарунок чоловікові

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!

— Моня, і що ти подарував своїй Цілі на Новий рік?

— Шубу.

— Ти скажи! А вона тобі що подарувала?

— Як завжди… Ще один найкращий рік свого життя!

*****

— Сарочко, я вирішив, що більше ніколи не буду з тобою сваритися!

— Ні, ви подивіться на нього, він вирішив… А в мене ти запитав?!

*****

— Моня, я віддала твої джинси нашому сусідові…

— Це ще на честь чого?!

— Ну вони все одно тобі не подобалися…

— Так і що? Давай тепер віддамо сусідові твою маму…

У нас є інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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