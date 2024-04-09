Анекдот дня: найкращий подарунок чоловікові

— Моня, і що ти подарував своїй Цілі на Новий рік?

— Шубу.

— Ти скажи! А вона тобі що подарувала?

— Як завжди… Ще один найкращий рік свого життя!

*****

— Сарочко, я вирішив, що більше ніколи не буду з тобою сваритися!

— Ні, ви подивіться на нього, він вирішив… А в мене ти запитав?!

*****

— Моня, я віддала твої джинси нашому сусідові…

— Це ще на честь чого?!

— Ну вони все одно тобі не подобалися…

— Так і що? Давай тепер віддамо сусідові твою маму…

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