Анекдот дня: випадок на одеській вулиці

Але будьте пильні: адже в Одесі можливо все! Бажаємо вам не опинитися в ситуації, в яку потрапила героїня нашого сьогоднішнього анекдоту:

– Дівчина, дайте ваш телефон!

– Бач, який прудкий. Це що, кохання з першого погляду?

– Бач, яка романтична. Це пограбування!

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