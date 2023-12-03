Анекдот дня: випадок на одеській вулиці

Ранок добрий, Одеса! Цей недільний день обіцяє бути досить теплим, ба більше, дехто запевняє, що він буде останнім теплим днем перед черговим суттєвим похолоданням… Тож гріх такою можливістю не скористатися і не вирушити… Ну хоча б просто прогулятися вулицею!
Але будьте пильні: адже в Одесі можливо все! Бажаємо вам не опинитися в ситуації, в яку потрапила героїня нашого сьогоднішнього анекдоту:
– Дівчина, дайте ваш телефон!
– Бач, який прудкий. Це що, кохання з першого погляду?
– Бач, яка романтична. Це пограбування!
А ще ви можете дізнатися:
- Про Фортуну та Феміду;
- Про пограбування по-одеськи;
- Де в Одесі не треба знайомитися;
- Як Наум Соломонович грабіжника банку здолав;
- Як Роза Мойсіївна давала свідчення в поліції.