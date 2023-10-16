Анекдот дня про пограбування по-одеськи

Доброго ранку, Одесо! Новий робочий тиждень на старті. Бажаємо, щоб вона була легкою, позитивною та пізнавальною. А щоб весь тиждень був легким на підйом, починайте його з дози ранкового позитиву, яку вам пропонує “Одеське життя”.
– Одеса. Старий дворик. У двері квартири стукають грабіжники.
– Хто там?
– Та не бійтеся! Не гості!
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