Анекдот дня про Фортуну та Феміду

Доброго ранку, Одесо! Щось осінь розійшлася і вранці вже не лише прохолодно, а й вогко. Тому ранковим чаєм не стільки бадьоримося, скільки гріємось. А також отримуємо ранкову порцію позитиву від “Одеського життя”.
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Доброго ранку, ми з Одеси! Усіх із початком нового трудового тижня, і нехай він виявиться хоч у чомусь, та кращим за попередній.
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Доброго ранку, одесити, що не сумують! Цього недільного дня побажаємо-но ми вам не тільки відпочити як слід від трудових буднів, а й провести цей час із користю для душі й тіла. А вже як саме, вирішувати вам.
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Доброго суботнього ранку, Одесо! Погода сьогодні обіцяє бути осінньою по-справжньому. Тому варто здійснити прогулянку до парку та насититися красивими та яскравими фарбами, які нам подарувала ця осінь. А ранок починаємо з традиційного одеського анекдоту:
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Доброго ранку, одесити! Бажаємо цього п’ятничного ранку бадьорості та азарту закінчити робочий тиждень на висоті. А також даруємо ранкову порцію позитиву:
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