Анекдот дня про Фортуну та Феміду

Анекдот дня: скільки років стукнуло Сарі? Доброго ранку, Одесо! Щось осінь розійшлася і вранці вже не лише прохолодно, а й вогко. Тому ранковим чаєм не стільки бадьоримося, скільки гріємось. А також отримуємо ранкову порцію позитиву від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як маленький Мойша мед купував Доброго ранку, ми з Одеси! Усіх із початком нового трудового тижня, і нехай він виявиться хоч у чомусь, та кращим за попередній. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Моня у Софки вибачення просив Доброго ранку, одесити, що не сумують! Цього недільного дня побажаємо-но ми вам не тільки відпочити як слід від трудових буднів, а й провести цей час із користю для душі й тіла. А вже як саме, вирішувати вам. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ