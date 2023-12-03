Анекдот дня: случай на одесской улице

Утро доброе, Одесса! Этот воскресный день обещает быть достаточно теплым, более того, некоторые уверяют, что он будет последним теплым днем перед очередным существенным похолоданием… Так что грех такой возможностью не воспользоваться и не отправиться… Ну хотя бы просто прогуляться по улице!
Но таки будьте бдительны: ведь в Одессе возможно все! Желаем вам не оказаться в ситуации, в которую попала героиня нашего сегодняшнего анекдота:
– Девушка, дайте ваш телефончик!
– Ишь, какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?
– Ишь, какая романтичная. Это ограбление!
А еще вы можете узнать:
- Про Фортуну и Фемиду;
- Про ограбление по-одесски;
- Где в Одессе не надо знакомиться;
- Как Наум Соломонович грабителя банка одолел;
- Как Роза Моисеевна давала показания в полиции.