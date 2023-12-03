Анекдот дня: случай на одесской улице

Но таки будьте бдительны: ведь в Одессе возможно все! Желаем вам не оказаться в ситуации, в которую попала героиня нашего сегодняшнего анекдота:

– Девушка, дайте ваш телефончик!

– Ишь, какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?

– Ишь, какая романтичная. Это ограбление!

А еще вы можете узнать: