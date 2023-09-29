Анекдот дня: де в Одесі не треба знайомитись

Анекдот дня про дбайливого Моню та заповіт Доброго ранку, Одесо! Настав час прокидатися і творити великі справи. Нарешті четвер, а там не за горами п’ятниця і як ви її зустрінете, то так потім проведете і вихідні. Тож зустрічаємо четвер також із гумором! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що купила Софа на Привозі Доброго ранку, одесити! Сьогодні середа, день робочий, але можна таки швидко змотатися на Привоз і поповнити запаси. Заодно прогулятися — на людей подивитися і показати, як героїня нашого ранкового анекдоту: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: на кого схожий боржник Фіма? Доброго ранку, одесити! Бажаємо вам цього погожого і теплого вересневого вівторка бадьорого ранку. А щоб ранок ще зустріти ще й з позитивом, пригощаємо традиційним одеським анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: єврейська мама прийшла до психіатра Ранок добрий, Одеса та одесити! Добре провели вихідні та з користю? Тоді п’ємо ранкову каву – і вперед, до трудових звершень! Понеділок день важкий і вставати небажання? Терміново заряджайтеся позитивом, наприклад, за допомогою нашого ранкового анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ