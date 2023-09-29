Анекдот дня: де в Одесі не треба знайомитись

З доброго п’ятничного ранку, одесити! Пора заварювати каву і зробити ще один ривок цього трудового тижня. Ми за традицією заряджаємо вас позитивом та пропонуємо ранковий одеський анекдот.
– Фімо, де ти познайомився з такою дівчиною?
– Як де? На Дерибасівській, під ліхтарем.
– І шо?! Ліхтар тоді не працював?
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