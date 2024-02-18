Анекдот дня: про азіатську кухню та кулінарний експеримент

Як відомо, неділя – час усілякого відпочинку, заняття улюбленими справами і, звичайно ж, всіляких смаколиків. А може, хтось захоче трохи поекспериментувати та приготувати щось таке, щоб порадувати домашніх, наприклад, чимось екзотичним? І нехай буде їм на допомогу (а може й на застереження) наш сьогоднішній кулінарний анекдот:

Нісенітниця вся ця азіатська кухня. Учора за рецептом том ям робив, щоправда, не все було з продуктів. Креветки замінив яловичиною, шиїтаке – картоплею, імбир – буряком, лемонграс – лавровим листом, кокосове молоко – сметаною. На смак вийшов, як наш борщ один в один, ніякої екзотики!

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Карикатури Євгена Крана