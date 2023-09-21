Анекдот дня про кмітливих одеських котів

Доброго ранку, Одесо! Усі добре виспалися? У всіх гарний настрій? У кого настрій не дотягує до усмішливого смайлика, пропонуємо традиційний ранковий анекдот про хитрого одеського кота.
– Сара Абрамівна… Переконливе прохання до Вас — заберіть Вашого кота…
Він знову у рибного відділі вдавав, що знепритомнів від голоду.
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