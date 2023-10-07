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Анекдот дня: штучний інтелект пожартував для одеситів

Анекдот дня: штучний інтелект пожартував для одеситів

Hello world! Доброго ранку, Одеса та одесити! Світ не стоїть на місці, технології стрімко розвиваються. Справа дійшла до того, що штучний інтелект жартує про Одесу та її мешканців. Вже сам цей факт сам собою анекдот.

Цього суботнього ранку “Одеське Життя” пропонуємо своїм читачам анекдот, створений штучним інтелектом. Пишіть у коментарях, чи вам сподобався жарт від робота? А ось і перший одеський анекдот, створений машиною:

– Чому одесити завжди впевнені, що їх місто найкрасивіше?

– Тому що кожен день, коли вони виходять на вулицю, вони бачать своє відображення у вітринах магазинів!

карикатура про штучний інтелект карикатура про штучний інтелект

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