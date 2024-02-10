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Анекдот дня: розумні коти і доктори наук в Одесі

Анекдот дня: розумні коти і доктори наук в Одесі

Усім доброго ранку! Субота тільки почалася, попереду майже два вихідних дні. Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати відпочинок хвилинкою гумору.

Моше і Лейба сидять на лавці в парку. Моше раптом каже:

— Лейба, а ти знаєш, що в Одесі навіть кішки розумні?

— Як це, Моше?

— Ну ось, у нас сусідка купила нову кофту, а її кішка відразу навчилася розмотувати нитки!

***

У шинку в Одесі друзі Абрам і Моше п’ють горілку. Абрам запитує:

— Моше, ти знаєш, чому в Одесі так багато алкоголю продається?

— Ну чому?

— Тому що тут кожен другий — доктор наук! П’ють, п’ють, а потім весь світ пояснюють!

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ

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