Анекдот дня: про Фіму, Сарочку та вставні зуби

Ну, а який же добрий ранок без нашого традиційного одеського анекдоту? І сьогодні ми дізнаємося про деякі, скажімо так, пікантні особливості сімейного життя Фіми та його Сарочки:

Фімо, принеси мої зуби! Вони там, у склянці…

– Сарочка, навіщо вони тобі вночі?

– Фіма, я хочу бути страсною!

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