Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: про Фіму, Сарочку та вставні зуби

Анекдот дня: про Фіму, Сарочку та вставні зуби

Доброго ранку, одесити, і всіх з неділею! Сподіваємось, ніч ви провели непогано (а хтось, можливо, ще й з користю)? А значить, і день буде вдалим і плідним, принаймні «Одеське життя» всім цього щиро бажає.

Ну, а який же добрий ранок без нашого традиційного одеського анекдоту? І сьогодні ми дізнаємося про деякі, скажімо так, пікантні особливості сімейного життя Фіми та його Сарочки:

Фімо, принеси мої зуби! Вони там, у склянці…
– Сарочка, навіщо вони тобі вночі?
– Фіма, я хочу бути страсною!

Карикатура про Сарочку

Сарочка і Моня

Ще більше анекдотів є у нас:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати