Анекдот дня: про Фіму, Сарочку та вставні зуби

Доброго ранку, одесити, і всіх з неділею! Сподіваємось, ніч ви провели непогано (а хтось, можливо, ще й з користю)? А значить, і день буде вдалим і плідним, принаймні «Одеське життя» всім цього щиро бажає.
Ну, а який же добрий ранок без нашого традиційного одеського анекдоту? І сьогодні ми дізнаємося про деякі, скажімо так, пікантні особливості сімейного життя Фіми та його Сарочки:
Фімо, принеси мої зуби! Вони там, у склянці…
– Сарочка, навіщо вони тобі вночі?
– Фіма, я хочу бути страсною!
Ще більше анекдотів є у нас: