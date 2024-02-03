Анекдот дня: як Рабінович подружній обов’язок виконував

Ранок добрий, одесити! Раді вихідним? А щоб ці дні пройшли на позитиві, почніть ранок із одеського анекдоту (а може й не одного). І заряд гарного настрою ми гарантуємо!
І так, відпочинок відпочинком, а про обов’язок перед домочадцями теж не слід забувати. Наприклад, про подружній, чого вже там… І сьогодні ми дізнаємося, як справи з цим у нашого старого знайомого одесита Рабиновича:
Навіть у свої 70 років Рабинович справно та регулярно виконував свій подружній обов’язок: вранці виносив сміття, а ввечері мив посуд.
У нас є такі анекдоти: