Анекдот дня: як Рабінович подружній обов’язок виконував

І так, відпочинок відпочинком, а про обов’язок перед домочадцями теж не слід забувати. Наприклад, про подружній, чого вже там… І сьогодні ми дізнаємося, як справи з цим у нашого старого знайомого одесита Рабиновича:

Навіть у свої 70 років Рабинович справно та регулярно виконував свій подружній обов’язок: вранці виносив сміття, а ввечері мив посуд.

У нас є такі анекдоти: