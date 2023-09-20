Анекдот дня: хто впливає на тривалість шлюбу

Доброго ранку, одесити! До нових трудових звершень готові? Тоді п’ємо ранкову каву – і вперед!.. Але не забуваємо розпочати день із позитиву та традиційного ранкового анекдоту від «Одеського життя».
– Роза Марківна, як Вам весілля Жори та Софочки?
– Скажу, шо це ненадовго…
– Чому Ви так вирішили?
– Я познайомилася і з мамою нареченого, і з мамою нареченої. Вони зовсім не підходять одна одній!
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