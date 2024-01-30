Анекдот дня: як Софа зуб вирвала

Анекдот дня: найдорожчий подарунок, який зробив дядько Ізя Ранок добрий, одесити і всі, хто приєднався до таких! Вихідні провели вдало? До нових трудових звершень готові? Ну, а якщо не зовсім, то нехай вас підбадьорить чашка міцної ароматної кави та наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Сарочка чоловіка Фірочки обкрутила Всім привіт і з днем недільним! І нехай він виявиться для нас усіх чудовим! Що побажати вам? Розважайтеся, відпочивайте (але й міри дотримуйтесь!). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ