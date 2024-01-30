Анекдот дня: як Софа зуб вирвала

Доброго ранку, одесити! Редакція “Одеського життя” бажає вам продуктивного вівторка, гарного настрою та позитивного заряду на весь день. Пропонуємо ранкову дозу позитиву – традиційний анекдот:
Зустрілися дві одеситки:
– Софа, ти таки вирвала зуб?
– Так, таки вирвала.
– І скільки ж тобі це обійшлося?
– Ніскільки. Зуб вирвали, а гроші не змогли.
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