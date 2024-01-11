Анекдот про Фіму та його тещу

Чи потрібний гумор під час війни? Такий точно не потрібний! Одесу давно визнали столицею гумору. Наше місто дало світу багатьох гумористів — письменників, акторів, клоунів та інших працівників «кумедного» жанру. Напевно, тому одесити ставляться до гумору дуже вибірково, не переносять побитих дотепів або жартів нижче пояса. І, можливо, тому новорічний виступ головних «виробників гумору» – «Кварталу 95» та «Дизель-шоу» викликав у мешканців Одеси образу та обурення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот про те, як правильно вийти з новорічних свят Доброго ранку, одесити! Зима в розпалі, сонечко нас тішить дуже рідко, свята позаду і потрібно налаштовуватись на рутину та трудові будні. Герої наших ранкових анекдотів точно знають, як вийти з новорічних свят без наслідків. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про причину розлучення Доброго ранку, одесити! Для продуктивного вівторка беріть каву та гарний настрій. Незважаючи на всі випробування, тримаємо лад і починаємо день разом із безжурними героями одеських анекдотів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Роза Марківна йогою займалася Добрий день, одесити! І нехай він для всіх нас виявиться таки добрим, незважаючи на понеділок і на те, що новорічні свята повільно, але вірно, на жаль, добігають кінця… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ