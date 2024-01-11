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Анекдот про Фіму та його тещу

Анекдот про Фіму та його тещу

Доброго ранку, одесити! Сім’я – це місце, де ти завжди знайдеш підтримку та розуміння, незважаючи на всі негаразди. Але деякі родинні стосунки мають протилежний бік, особливо якщо це теща і зять. Про це наш ранковий анекдот четверга.

Теща запитує зятя:

— Фіма, ти бачив чоловіка, який мене врятував, коли я тонула?

— Так, він уже приходив до мене вибачатися.

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