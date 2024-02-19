Анекдот дня: про дивовижне відкриття доктора Шапіро

Ранок добрий, одесити! Сподіваємося, всі ви в доброму здоров’ї та вихідні пішли вам на користь. А тих, кому важко стати на роботу, нехай підбадьорить наш традиційний одеський анекдот.
Так, на перший погляд, нинішнє наше життя дає нам мало приводів для радості… І окрім тих, про які знають усі, ще й ціни не радують, і квитанції платіжні… Але одесити не були б одеситами, якби не зустрічали всі негаразди з посмішкою і невичерпним оптимізмом. А сьогоднішній наш анекдот це підтверджує:
Дивовижного висновку дійшов доктор фізико-математичних наук Шапіро, вивчаючи квартирні квитанції за січень… Якби комунальники насправді подали до будинку стільки тепла, за скільки вони хочуть грошей, вибух таки був би видно з Марса неозброєним оком!..
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