Анекдот дня: як школяр Моня твір писав

І сьогодні давайте заглянемо в одеську школу. Що там у нас сьогодні? Ніяк, твір хтось пише?..

…В одеській школі учні пишуть твір на тему: «Якби я мав мільйон, як би я його витратив?». Коли до кінця уроку залишається 10 хвилин, Моня Рабінович піднімає руку:

– Роза Марківна, а можна ще додати 100 тисяч?..

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