Анекдот дня: як школяр Моня твір писав

Усіх одеситів і не тільки з добрим ранком – і тих, для кого цей ранок по-справжньому добрий, і тих, для кого понеділок, на жаль, день непростий… Але і тим, і іншим не завадить прочитати наш сьогоднішній одеський анекдот для підняття настрою і зарядки позитивом на майбутній робочий тиждень.
І сьогодні давайте заглянемо в одеську школу. Що там у нас сьогодні? Ніяк, твір хтось пише?..
…В одеській школі учні пишуть твір на тему: «Якби я мав мільйон, як би я його витратив?». Коли до кінця уроку залишається 10 хвилин, Моня Рабінович піднімає руку:
– Роза Марківна, а можна ще додати 100 тисяч?..
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