Анекдот дня: чому багаті живуть довше?

Так, багато хто впевнений: не в грошах щастя. Так-то воно так, але з грошима щастя ще більше! Запитаєте, чому? А ось про це наш сьогоднішній одеський анекдот:

– Чому багаті живуть довше?

– Вони роблять вправу для рук.

– Яку?

– Перераховують гроші. Знімає біль у суглобах, нормалізує тиск, повністю прибирає головний біль, покращує зір, апетит, гардероб, зовнішній вигляд та житлові умови.

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