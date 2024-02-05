Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чому багаті живуть довше?

Анекдот дня: чому багаті живуть довше?

Доброго ранку! Отже, вихідні пролетіли непомітно і ось уже знову настав час… А щоб понеділок не виявився днем важким, ловіть порцію ранкового позитиву від «Одеського життя».

Так, багато хто впевнений: не в грошах щастя. Так-то воно так, але з грошима щастя ще більше! Запитаєте, чому? А ось про це наш сьогоднішній одеський анекдот:

– Чому багаті живуть довше?

– Вони роблять вправу для рук.

– Яку?

– Перераховують гроші. Знімає біль у суглобах, нормалізує тиск, повністю прибирає головний біль, покращує зір, апетит, гардероб, зовнішній вигляд та житлові умови.

Моня та гроші

Міркування про гроші

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Редакція ПРОФІЛЬ

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