Анекдот дня: чому багаті живуть довше?

Доброго ранку! Отже, вихідні пролетіли непомітно і ось уже знову настав час… А щоб понеділок не виявився днем важким, ловіть порцію ранкового позитиву від «Одеського життя».
Так, багато хто впевнений: не в грошах щастя. Так-то воно так, але з грошима щастя ще більше! Запитаєте, чому? А ось про це наш сьогоднішній одеський анекдот:
– Чому багаті живуть довше?
– Вони роблять вправу для рук.
– Яку?
– Перераховують гроші. Знімає біль у суглобах, нормалізує тиск, повністю прибирає головний біль, покращує зір, апетит, гардероб, зовнішній вигляд та житлові умови.
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