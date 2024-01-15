Анекдот дня: хто кусається болючіше?

Привіт, безжурні одесити! Вихідні пролетіли непомітно? Свята добігли кінця, а понеділок взагалі день важкий і вставати на роботу ох, як не хочеться?… Але не будемо забувати: все це і не тільки – ще не привід впадати у відчай.
Почніть день з анекдоту від «Одеського життя», а там, дивишся, і настрій весь день буде піднятим, і успіх у всьому супроводжуватиме:
– Соломоне Марковичу, хто болючіше кусаються – собаки чи кішки?
– Ціни, Мойша, ціни!..
У нас є й інші анекдоти:
- Як потрібно торгувати на Привозі;
- Як Соломон Маркович ходить до сина в школу;
- Чому Соломон Маркович чекав на чорний день;
- Які гроші на покупки витрачає Роза;
- Про песиміста та оптиміста.