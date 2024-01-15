Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: хто кусається болючіше?

Анекдот дня: хто кусається болючіше?

Привіт, безжурні одесити! Вихідні пролетіли непомітно? Свята добігли кінця, а понеділок взагалі день важкий і вставати на роботу ох, як не хочеться?… Але не будемо забувати: все це і не тільки – ще не привід впадати у відчай.

Почніть день з анекдоту від «Одеського життя», а там, дивишся, і настрій весь день буде піднятим, і успіх у всьому супроводжуватиме:

– Соломоне Марковичу, хто болючіше кусаються – собаки чи кішки?

– Ціни, Мойша, ціни!..

Як кусаються ціни, карикатура

Карикатура про ціни

У нас є й інші анекдоти:

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