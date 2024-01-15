Анекдот дня: хто кусається болючіше?

Анекдот дня: як Сьома сумує за Цилею З добрим недільним ранком, одесити! І нехай цей день виявиться для всіх нас у всіх сенсах добрим і вдалим і враження від нього у вас залишаться справді позитивними. І ще: любіть одне одного частіше і більше, незважаючи й попри. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Абрам і Сара поговорили за життя Доброго ранку, одесити! Майже середина зими, погода на вихідні до тривалих прогулянок не надихає. Зате є можливість зайнятися домашніми справами. А «Одеське життя» пропонує ранковий анекдот, щоб викликати посмішки на обличчях наших читачів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: про обновку Сарочки Доброго ранку, одесити! Бажаємо нашим читачам в останній робочий день цього тижня гарного настрою, заряду бадьорості та позитивного настрою. «Одеське життя» пропонує традиційний ранковий анекдот: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот про Фіму та його тещу Доброго ранку, одесити! Сім’я – це місце, де ти завжди знайдеш підтримку та розуміння, незважаючи на всі негаразди. Але деякі родинні стосунки мають протилежний бік, особливо якщо це теща і зять. Про це наш ранковий анекдот четверга. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ