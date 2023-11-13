Анекдот дня: ким працює дружина Семи

Анекдот дня: пара слів про фрукти на Привозі Доброго ранку, ми з Одеси! Зустрічаємо неділю з усмішкою та невичерпною вірою в те, що все в нас таки буде і навіть дуже. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про одеських журналістів Доброго ранку, одесити! Субота – прекрасний день, чи не так? Щоправда, погода сьогодні не для прогулянок – вітряно та дощ. Але ж це можна перепланувати вихідний? – Чашка гарячого напою, плед, цікава книга чи одеська газета. А ми вам розповімо анекдот про випадок в одній із редакцій Одеси: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про Мойшу, Абрама та цукор Доброго ранку, одесити! У зв’язку з п’ятницею, заряд енергії у багатьох прагне нуля. А тому, щоб залишатися ще день на плаву і зробити сьогодні хороші справи, читайте традиційний ранковий анекдот від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ