Анекдот дня: ким працює дружина Семи

Доброго ранку, безжурні одесити! Незважаючи на те, що ворог намагається періодично плести нам підступи, духом не падаємо і свою справу спокійно робимо, чи не так? І на ЗСУ донатити, звичайно ж, не забуваємо.
Усіх із початком нового трудового тижня. А щоб понеділок розпочався легко та позитивно, читаємо наш ранковий одеський анекдот. І сьогодні ми дізнаємося, яка важлива та відповідальна робота у дружини Семи:
– Сьомо, твоя дружина працює?
– Працює. Перекладачкою.
– А де?
– У магазинах.
– Що значить «у магазинах»?
– Те й значить! Ходить по магазинах і переводить мої гроші.
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