Анекдот дня: про песиміста та оптиміста

Доброго ранку, одесити! Що – понеділок день важкий?.. Для песимістів – можливо й так, а для оптимістів – це початок нового тижня, який неодмінно виявиться кращим за попередній. А ви, до речі, до якогось типу себе відносите?
Але й тим, і іншім не завадить наш традиційний ранковий анекдот, так?
Розмовляють песиміст та оптиміст. Песиміст:
– Чорт! Дні летять із страшною силою! Не встигнеш озирнутися, як місяць пролетів!
Оптіміст:
– Ага! І знову зарплатня!
У нас є інші анекдоти:
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