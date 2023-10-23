Анекдот дня: про песиміста та оптиміста

Анекдот дня: Роза Марківна та «кофэ» Усім доброго недільного ранку! Недільний день – день відпочинку та винятково позитивних вражень, яких від усієї вуха вам і побажаємо. І не сидіть удома – а вирушайте… та хоч би й на пляж, доки погода балує! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Ізя та Сара обирають на чому їхати додому Доброго ранку, Одесо! Хоч сьогодні і субота, але довго спати не можна – осінь у ці вихідні нас балує чудовою погодою – можна й погуляти: море, парки, зробити базар. А щоб на всі справи у вас вистачило енергії, запасайтеся позитивом із ранковим анекдотом від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому погладшала Циля Марківна? Доброго ранку, одесити! А ось уже й п’ятниця. Сподіваємося, що весь ваш тиждень був плідним і насиченим. А щоб і в п’ятницю не підкачати, для заряду позитивом ми ділимося з вами традиційним ранковим анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: від чого боляче Рабиновичу? Доброго ранку, Одесо! Робочий тиждень у самому розпалі, а отже, ранковий заряд бадьорості нам усім ох як необхідний! А що ще може так допомогти зарядитись гарним настроєм на весь день, як не анекдот від «Одеського життя»? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ