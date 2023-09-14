Анекдот дня: як Ціля й Софа діляться кулінарними рецептами

Доброго ранку, одесити!
Настав час прокидатися і займатися серйозними справами. А щоб робити серйозні справи з гарним настроєм, даруємо вам одеський анекдот з самого ранку.
Ціля диктує сусідці рецепт пирога:
– Так, пиши: взяти чотири яйця…
– Ага, значить пишу два.
– Софа, пиши чотири. У рецепті було вісім.
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