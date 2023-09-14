Анекдот дня: як Ціля й Софа діляться кулінарними рецептами

Анекдот дня про скромну Розу на роботі Доброго ранку, шановні читачі!

Пік робочого тижня настав, а значить настав час таки включитися в роботу. Будьте сміливішими, а не як Роза. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: коротко про сімейне життя Софочки та Моні Привіт, безжурні одесити! Добре відпочили перед майбутнім трудовим тижнем? Як це – вставати небажання та настрою немає?.. Ну вже щось, а ранкову порцію позитиву ми вам забезпечимо! І побажаємо миру та ладу у ваших сім’ях, і щоб близькі вам тільки радували та ніколи не засмучували. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ