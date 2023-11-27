Анекдот дня: як Сарочці готування набридло

А ось героїні нашого сьогодення анекдоту щось уже зовсім не хочеться готувати. І, ох, підозрюємо, вона у своїх бажаннях зовсім не самотня:

Сарочка подружці:

– Ой, Софочка, як же мені набридла кухня!.. Хочу прийти в магазин і купити два мішки по 10 кілограмів: «Корм чоловічий, збалансований, для великих порід»…

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