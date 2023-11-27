Анекдот дня: як Сарочці готування набридло

Привіт, безжурні одесити і з початком нового трудового тижня! Сподіваємося, неділю всі провели з користю для душі і тіла, а хазяйки напевно порадували своїх домочадців чимось смачненьким?
А ось героїні нашого сьогодення анекдоту щось уже зовсім не хочеться готувати. І, ох, підозрюємо, вона у своїх бажаннях зовсім не самотня:
Сарочка подружці:
– Ой, Софочка, як же мені набридла кухня!.. Хочу прийти в магазин і купити два мішки по 10 кілограмів: «Корм чоловічий, збалансований, для великих порід»…
Сподобався анекдот? А інші почитати?
- Про Рабиновича та борщ;
- Скільки років стукнуло Сарі?
- Муся та її кулінарна майстерність;
- Яким спортом займається чоловік Сарочки?
- Чому чоловік Софочки став веселим і бадьорим?