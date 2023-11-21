Анекдот дня про Рабиновича та борщ

Всім привіт і з початком нового трудового тижня! І вже за традицією побажаємо: нехай вона виявиться у всіх сенсах кращою і продуктивнішою за попередню.
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Доброго ранку, Одеса та безжурні одесити! І цього недільного дня, як, втім, і в інші дні тижня, тримаємося молодцями і бадьорості духу не втрачаємо, вірно? І нехай нам будуть нізащо ні ракети, ні «шахеди», ні несподіваний візит улюбленої тещі.
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Доброго ранку, Одесо! Ехх.. Треба було такому статися – вихідний, коли можна погуляти, розвіятися, помилуватися на фонтани, доки їх не закрили на зиму… А тут штормовий вітер, дощ обіцяють. Ну, якщо вже випало сьогодні сидіти вдома, підійматимемо настрій порцією позитиву від “Одеського життя”.
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Доброго ранку, одесити! Останній місяць осені у самому розпалі – когось уже накрила осіння хандра, а хтось дочекався улюбленої пори року. А “Одеське життя” пропонує ранковий анекдот, щоб викликати посмішки на обличчях наших читачів.
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Доброго ранку, одесити! Бажаємо сьогодні нашим читачам гарного настрою, заряду бадьорості та позитивного настрою на робочий день. “Одеське життя” пропонує традиційний ранковий анекдот:
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