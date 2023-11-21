Анекдот дня про Рабиновича та борщ

– Рабиновичу, навіщо в їдальні Ви замовляєте дві половинки борщу, а потім зливаєте їх в одну тарілку? Чи не простіше робити як усі – замовляти повний борщ?

– Сьомо, Ви не розумієте. Так у мене виходить одна порція борщу з двома порціями сметани.

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