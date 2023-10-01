Анекдот дня: Муся та її кулінарна майстерність

Ранок добрий, безжурна Одеса та бадьорі духів одесити! І знову ворогові неймется, і все-таки він так і норовить нас залякати, і поспати не дати, і «мопедами» дістати … Але ми не здаємося і не втрачаємо нашого неперевершеного почуття гумору.
І сьогодні, в день недільний, побажаємо-но ми вам приємного проведення часу, в сім’ї добробуту, ну і, мабуть, тортика смачного до ранкової кави (так-так, милі дами, сьогодні не гріх!).
А для бадьорості духу ось вам наш традиційний анекдот:
Молодята снідають:
– Любий, у мене поки що добре виходить готувати тільки тортик і смажену рибку.
– Мусенько, кохання моє, згодом ти дізнаєшся ще багато інших смачних страв, а зараз скажи міні, що я їм – тортик чи рибку?
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