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Анекдот дня: про азиатскую кухню и кулинарный эксперимент

Анекдот дня: про азиатскую кухню и кулинарный эксперимент

Всех с добрым воскресным утром! А чтобы это утро было по-настоящему добрым, равно как и весь день, начните его с анекдота от «Одесской жизни».

Как известно, воскресенье – время всяческого отдыха, занятия любимыми делами и, конечно же, всевозможных вкусностей. А может быть, кто-то захочет немного поэкспериментировать и приготовить что-то эдакое, чтобы порадовать домашних, например, чем-то экзотическим? И да будет им в помощь (а может и в предостережение) наш сегодняшний кулинарный анекдот:

Ерунда вся эта азиатская кухня! Вчера по рецепту том ям делал, правда, не все было из продуктов. Креветки заменил говядиной, шиитаке – картошкой, имбирь – свеклой, лемонграсс – лавровым листом, кокосовое молоко – сметаной. На вкус получился, как наш борщ один в один, никакой экзотики!

Молодая жена на кухне

Жена готовит по кулинарной книге

Как готовит молодая жена

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Карикатуры Евгения Крана

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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