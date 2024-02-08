Анекдот дня: що їстиме на вечерю Яша

Усім привіт і з добрим (сподіваємося) ранком! І знову ворожині кортить… І не ракетами, так “шахедами” дістати нас так і норовить. Але не забуваймо, що крім “хаймарсів” і “петріотів”, є у нас, одеситів, непереможна зброя: наш неперевершений одеський гумор! І тому не будемо зраджувати традиції і почнемо новий день із традиційного анекдоту.
Так, можливо, цей четвер може бути для когось непростим днем. Але нехай вам гріє думка про майбутню смачну вечерю в родинному колі. І давайте дізнаємося, чим збирається порадувати Розочка свого Яшу:
Яша, що тобі сьогодні приготувати на вечерю?
– Устриць у нормандському соусі, Розочка!
– Шо ж, пельмені, то пельмені…
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