Анекдот дня: що їстиме на вечерю Яша

Так, можливо, цей четвер може бути для когось непростим днем. Але нехай вам гріє думка про майбутню смачну вечерю в родинному колі. І давайте дізнаємося, чим збирається порадувати Розочка свого Яшу:

Яша, що тобі сьогодні приготувати на вечерю?

– Устриць у нормандському соусі, Розочка!

– Шо ж, пельмені, то пельмені…

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