Новини Одеси та Одеської області

2 листопада став в Одесі найтеплішим днем ​​за майже 100 років

2 листопада став в Одесі найтеплішим днем ​​за майже 100 років

У суботу, 2 листопада 2024 року, в Одесі було побито температурний рекорд – максимальна температура повітря становила 19,9°С. Рекордних значень температура повітря сягала і на території Одеської області.

Про це повідомляє погодний телеграм-канал The Weather Lab.

За даними синоптиків, 2 листопада в Одесі було перевищено 98-річний рекорд, який тримався з 1926 року, коли повітря прогрілося до +18,7°С.

Водночас сьогодні, 3 листопада, внаслідок затоки холодного повітря з півночі температура повітря впала до 16-20°С.

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Температурний рекорд в Одесі та області 2 листопада 2024

За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в понеділок, 4 листопада, через нашестя холодного фронту в Одесі та області може суттєво похолодати.

Крім того, у регіоні продовжує діяти штормове попередження першого (помаранчевого) рівня – вдень очікуються пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с.

Повітря вдень прогріється не більше ніж до 9-11°С в Одесі та до 7-12°С на Одещині. При цьому опади синоптики не прогнозують.

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