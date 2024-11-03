2 листопада став в Одесі найтеплішим днем ​​за майже 100 років

Про це повідомляє погодний телеграм-канал The Weather Lab.

За даними синоптиків, 2 листопада в Одесі було перевищено 98-річний рекорд, який тримався з 1926 року, коли повітря прогрілося до +18,7°С.

Водночас сьогодні, 3 листопада, внаслідок затоки холодного повітря з півночі температура повітря впала до 16-20°С.

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За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в понеділок, 4 листопада, через нашестя холодного фронту в Одесі та області може суттєво похолодати.

Крім того, у регіоні продовжує діяти штормове попередження першого (помаранчевого) рівня – вдень очікуються пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с.

Повітря вдень прогріється не більше ніж до 9-11°С в Одесі та до 7-12°С на Одещині. При цьому опади синоптики не прогнозують.

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