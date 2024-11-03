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В Одесі 4 листопада сильно похолодає, – прогноз

В Одесі 4 листопада сильно похолодає, – прогноз

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 4 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжить діяти штормове попередження – очікуються пориви північно-західного вітру. А температура повітря може опуститись до 7-9°С.

Прогноз погоди в Одесі на 4 листопада

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с з поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4°С, вдень від 9 до 11°С.

Також нагадаємо, що, за інформацією мерії міста, з понеділка 4 листопада. в Одесі розпочинається опалювальний сезон 2024/2025

Прогноз погоди в Одеській області на 4 листопада

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Як повідомлялося, на сьогодні, 3 листопада, в Одесі та області було оголошено штормове попередження.

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