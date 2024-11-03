В Одесі 4 листопада сильно похолодає, – прогноз

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 4 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжить діяти штормове попередження – очікуються пориви північно-західного вітру. А температура повітря може опуститись до 7-9°С.
Прогноз погоди в Одесі на 4 листопада
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с з поривами до 15-20 м/с.
Температура вночі 2-4°С, вдень від 9 до 11°С.
Також нагадаємо, що, за інформацією мерії міста, з понеділка 4 листопада. в Одесі розпочинається опалювальний сезон 2024/2025
Прогноз погоди в Одеській області на 4 листопада
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Як повідомлялося, на сьогодні, 3 листопада, в Одесі та області було оголошено штормове попередження.