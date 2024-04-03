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На Одещині побито температурний рекорд 1 квітня: яке місто відзначилося?

На Одещині побито температурний рекорд 1 квітня: яке місто відзначилося?

У понеділок, 1 квітня 2024 року, у місті Ізмаїлі на Одещині зафіксували рекордну температуру: стовпчики термометрів у цей день досягли 30,2 градуса тепла.

Як розповіли в Дунайській гідрометеорологічній обсерваторії, аномальне тепло прийшло з південних широт та перевищило попереднє рекордне значення у цей день.

«Температура, яка спостерігалася в Ізмаїлі в перший день квітня, перекрила значення максимальної температури за дане число за період спостережень. Приміром, у 1989 році в цей день було зафіксовано 26,7 градуса»,

– зазначили синоптики.

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У той же час, як розповіли в обсерваторії, надто довго висока температура у квітні не протримається: вже з сьогоднішнього дня температура повітря почне поступово падати, а до кінця тижня очікується зниження температури повітря до 20-22 градусів. Також синоптики прогнозують сильний вітер із поривами, схожими на штормові.

Нагадаємо, на початку лютого середня добова температура повітря в Одеській області перевищила норму на 11 градусів.

Джерело: Суспільне Одеса

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Редакція ПРОФІЛЬ
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